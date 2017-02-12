Avukatların tecavüz davası

Bodrum'da 30 yaşındaki avukat S.K., meslektaşı K.G.'nın (35) tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. S.K. ifadesinde "Benimle evleneceğini söyledi. Hamilekaldığımı öğrenince şokeoldum. Bunu K.G.'ye söyleyince, bana kötü davranmaya başladı. Bana tecavüz eden ve hamile bırakan bu şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Savcılıktaifadesi alınan ardından serbestbırakılan K.G., iddianın gerçeğiyansıtmadığını, S.K.'nınrızasıyla ilişkiye girdikleriniiddia etti. Genç kadının avukatı Erdal Turan, işin peşini bırakmayacaklarını ve bebeğe DNA testi yapılacağını söyledi
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