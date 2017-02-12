Avukatların tecavüz davası

Bodrum'da 30 yaşındaki avukat S.K., meslektaşı K.G.'nın (35) tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. S.K. ifadesinde "Benimle evleneceğini söyledi. Hamile kaldığımı öğrenince şoke oldum. Bunu K.G.'ye söyleyince, bana kötü davranmaya başladı. Bana tecavüz eden ve hamile bırakan bu şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan ardından serbest bırakılan K.G., iddianın gerçeği yansıtmadığını, S.K.'nın rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti. Genç kadının avukatı Erdal Turan, işin peşini bırakmayacaklarını ve bebeğe DNA testi yapılacağını söyledi