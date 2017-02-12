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Aşk cinneti

yasak aşk yaşadığı ’ı başından vurarak öldürdü. Ardından silahı kafasına dayayıp intihar etti...

Aşk cinneti
Korkunç olay İzmir'in Menemen İlçesi'nde meydana geldi. Seyrek Köyü'nde yaşayan vatandaşlar dün sabah saatlerinde yol kenarında park halinde bir otomobil gördü. Araç uzun süre aynı yerde durunca köy halkı şüphelendi. Hemen polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler otomobilde kanlar içinde bir kadın ve erkekle karşılaştı. Sağlık ekipleri ikisinin de öldüğünü belirledi. Polis olayın sırrını çözmek için inceleme başlattı.

5 AY ÖNCE BAŞLADI
Yapılan araştırmada cesetlerin (37) ile 'e (42) ait olduğu ortaya çıktı. Eşinden boşandığı öğrenilen Sakine Aykan ile şoförlük yapan evli Çetin Vargün'ün yaklaşık 5 aydır yasak aşk yaşadıkları iddia edildi. Polis Vargün'ün önce Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiğini belirledi. Otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kardırılan aşıkların cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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