Aşk cinneti

Korkunç olay İzmir'in Menemen İlçesi'nde meydana geldi. Seyrek Köyü'nde yaşayan vatandaşlar dün sabah saatlerinde yol kenarında park halinde bir otomobil gördü. Araç uzun süre aynı yerde durunca köy halkı şüphelendi. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gidenekipler otomobilde kanlariçinde bir kadın ve erkeklekarşılaştı. Sağlık ekipleri ikisinin de öldüğünü belirledi. Polis olayın sırrını çözmek için inceleme başlattı.
5 AY ÖNCE BAŞLADI
Yapılan araştırmada cesetlerin Sakine Aykan (37) ile Çetin Vargün'e (42) ait olduğu ortaya çıktı. Eşinden boşandığı öğrenilen Sakine Aykan ile şoförlük yapanevli Çetin Vargün'ün yaklaşık5 aydır yasak aşk yaşadıklarıiddia edildi. Polis Vargün'ün önce Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiğini belirledi. Otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kardırılan aşıkların cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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