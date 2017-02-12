Alınan bilgiye göre, Mustafa Özden yönetimindeki 07 MGC 10 plakalı minibüs, Saklıkent Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen "Saklıkent Kar Şenliği" festivali dönüşünde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu öğrenilen minibüs, ağaçlara takılarak durabildi.

Kazada Tamer Ayfer ve Müşerref Özdamar öldü, 16 kişi yaralandı.





Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan yolcular, çevredeki vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.