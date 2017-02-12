Aile boyu facia

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde akılalmaz bir kaza yaşandı. Leyla Ertaş (21) eşi Hasan Ertaş'a (24) kahvaltı hazırlamak için erkenden uyandı. Evi ısıtmak içinsobayı yaktı. Tam bu sırada büyük birpatlama meydana geldi. Bir anda alevler içinde kalan evin çatısındaki tüm kiremitler havaya fırlarken, duvarları da tamamen yıkıldı. Yangında Leyla- Hasan Ertaş çifti ile 1 yaşındaki bebekleri İrfan feci şekilde yaralandı. Talihsiz aile çevredekiler tarafından yanan evden çıkarılarak önce üzerleri ıslatıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DEPREM OLDU ZANNETTİK'
Durumları ağır olan Ertaş çiftine Aydın'da ilk müdahale yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen Leyla Ertaş daha sonra İstanbul'a sevk edildi. Çiftin yakınları "3 yıl önce evlendiler. Bir bebekleri daha olacaktı" diyerek gözyaşı döktü. Patlamayla sarsılan çevre sakinleri ise "Deprem olduzannettik. Göktenkiremit yağdı. Hemen yardımlarına koştuk ama durumları çok kötüydü" dedi.
BiR BEBEKLERi DAHA OLACAKTI
İrfan adında oğulları olan Ertaş çifti, bir ay önce müjdeli haberle havalara uçtu. 21 yaşındaki Leyla, bir bebek daha bekliyordu. Feci olayda ağır yaralanan genç kadın şimdi yaşam savaşı veriyor.
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