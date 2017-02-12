6 milyon TL’lik TIR’a şok baskın

İstanbul polisi Türkiye'ye TIR'larla kaçak gözlük ve kol saatleri sokulduğu ihbarını aldı. Ekipler Bağcılar'da birticaret merkezininiçinde parkhalindeki TIR'da kaçak ürünler olduğunu belirledi. Yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu tespit edilen 14 bin gözlük, 5 bin 780adet çeşitli markalarda kol saati, bin650 markalı saat kutusu, 160 rulo ünlü markaların logosu bulunan suni deri ele geçirildi. R.A., B.Ç. ve G.Ö. gözaltına aldı.
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