6 milyon TL’lik TIR’a şok baskın

İstanbul polisi Türkiye'ye TIR'larla kaçak gözlük ve kol saatleri sokulduğu ihbarını aldı. Ekipler Bağcılar'da bir ticaret merkezinin içinde park halindeki TIR'da kaçak ürünler olduğunu belirledi. Yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu tespit edilen 14 bin gözlük, 5 bin 780 adet çeşitli markalarda kol saati, bin 650 markalı saat kutusu, 160 rulo ünlü markaların logosu bulunan suni deri ele geçirildi. R.A., B.Ç. ve G.Ö. gözaltına aldı.