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22 bin TL’lik röfle

Saç boyama esnasında yanık ve yüzünde ödem oluşan . kuaför salonuna dava açtı.

İstanbul'da iki yıl önce tanınmış kuaför salonlarından birisine giden .'nin saç boyama işlemi 7 saat sürdü. Bu sırada saç derisinde ciddi yanıklar ile yüzünde şişlik ve ödem oluştu. 10 gün iş göremez raporu alan Filiz Ç., kuaför salonuna 22 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi saç rengi açma işleminde kullanılan yakıcı madde hidrojen peroksit içeren kremin saçta olması gerekenden çok fazla tutulmasından kaynaklandığını ve kuaför salonunun kusurlu olduğunu belirtti.

ALİ OKTAY
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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