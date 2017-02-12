22 bin TL’lik röfle

İstanbul'da iki yıl önce tanınmış kuaför salonlarından birisine giden Filiz Ç.'nin saç boyama işlemi 7 saat sürdü. Bu sırada saç derisinde ciddi yanıklar ile yüzünde şişlik ve ödem oluştu. 10 gün iş göremez raporu alan Filiz Ç., kuaför salonuna 22 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi saç rengi açma işleminde kullanılan yakıcı madde hidrojen peroksit içeren kremin saçta olmasıgerekenden çok fazla tutulmasından kaynaklandığını ve kuaför salonunun kusurlu olduğunu belirtti.
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