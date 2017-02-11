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Yol kenarında ceset

Yol kenarında ceset
İstanbul 'de, yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın üzerinden Metin Kaymak (48) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının çıktığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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