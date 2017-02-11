Yol kenarında ceset

İstanbul Maltepe'de, yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler,yerde yatan kişinin hayatınıkaybettiğini belirledi. Şahsın üzerinden Metin Kaymak (48) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının çıktığı öğrenildi. Yapılan incelemelerinardından ceset, kesin ölümnedeninin belirlenmesi için AdliTıp Kurumu'na gönderildi.
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