Yazısı buymuş!

Bursa'da yaşayan Kenan Sertalp, geçtiğimiz gün tatilden döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoka uğradı! Evinin duvarında 'Aldanma gidene, Sevip terk edene. Hayat iki kelime' yazısıyla karşılaştı. Yazının kimin tarafından yazıldığını bulmak için evindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir genç kızın, duvara sprey boya ile yazı yazdığını ancak cümlenin ortasında spreyin bitmesiyle yazısını tamamlamadan uzaklaştığını gördü. Yazının devamını çok merak eden Sertalp, yazının tamamlaması için görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Bir anda patlayan görüntüler, tıklanma rekoru kırdı. Sertalp, şunları anlattı: "Cümlenin tamamı, 'Aldanma gidene, Sevip terk edene. Hayat iki kelime: Hoş geldin-güle güle!' imiş. Bu genç kızımız duygularına hakim olamamış. Cümleyi telefona bakarak yazmaya çalışmış. Ama sağ olsun Facebook'ta fenomen hale geldi pek çok insan yorum yaptı."