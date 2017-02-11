Yazısı buymuş!

Bursa'da yaşayan KenanSertalp, geçtiğimiz güntatilden döndüğünde gördüğümanzara karşısında şokauğradı! Evinin duvarında'Aldanma gidene, Sevip terkedene. Hayat iki kelime' yazısıylakarşılaştı. Yazının kimintarafından yazıldığını bulmakiçin evindeki güvenlik kamerasıkayıtlarını incelemeyealdı. Bir genç kızın, duvarasprey boya ile yazı yazdığınıancak cümlenin ortasındaspreyin bitmesiyle yazısınıtamamlamadan uzaklaştığınıgördü. Yazının devamını çokmerak eden Sertalp, yazınıntamamlaması için görüntüyüsosyal medya hesabındanpaylaştı. Bir anda patlayangörüntüler, tıklanma rekorukırdı. Sertalp, şunları anlattı:"Cümlenin tamamı, 'Aldanmagidene, Sevip terkedene. Hayat iki kelime:Hoş geldin-güle güle!' imiş.Bu genç kızımız duygularınahakim olamamış. Cümleyitelefona bakarak yazmayaçalışmış. Ama sağ olsunFacebook'ta fenomenhale geldi pek çok insanyorum yaptı."
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