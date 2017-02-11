Uçakta kriz

İstanbul Kazablankaseferini yapan Türk HavaYolları'na ait uçak, biryolcunun panik atak krizigeçirmesi üzerine pistbaşından geri döndü.THY'nin Boeing 777 tipiuçağı 339 yolcusuyla AtatürkHavalimanı'ndan Kazablankaseferini yapmak üzere pistbaşına hareketetmeye başladı. Busırada uçakta bulunanbir yolcu, panik atakkrizi geçirdi. Kriz geçirenFas uyruklu yolcuya ilkmüdahele uçakta kabin ekibitarafından yapılırken, pilotpist başında geri dönme kararıaldı. THY uçağı yolcununindirilmesinden sonra2 saat gecikmeli havalandı.
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