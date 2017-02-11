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Uçakta kriz

Uçakta kriz
İstanbul Kazablanka seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçak, bir yolcunun panik atak krizi geçirmesi üzerine pist başından geri döndü. THY'nin Boeing 777 tipi uçağı 339 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan Kazablanka seferini yapmak üzere pist başına hareket etmeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu, panik atak krizi geçirdi. Kriz geçiren Fas uyruklu yolcuya ilk müdahele uçakta kabin ekibi tarafından yapılırken, pilot pist başında geri dönme kararı aldı. THY uçağı yolcunun indirilmesinden sonra 2 saat gecikmeli havalandı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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