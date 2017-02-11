'Şer'betli baklava

Ünlü baklavacı Mustafa Seyitoğlu ile yeğeni Serdar Seyitoğlu, FETÖ’den tutuklandı. Haklarında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İki işadamının örgüt adına himmet topladığı anlaşıldı. Bunun karşılığında teröristbaşı Fetullah Gülen tarafından plaket, takke, seccade ve tespihle ödüllendirildikleri de ortaya çıktı!
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yargıya, orduya, eğitime ve sağlığa sızan FETÖ'cüler tek tek ayaklandı. Örgüt üyelerinin yoğunlaştığı alanlardan biri de iş dünyasıydı. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen işadamlarına operasyon yapıldı. Çok sayıda patron gözaltına alındı. Onlar arasında Seyitoğlu baklavalarının sahipleri de vardı.
ÖRGÜTE PARA AKTARDI Mustafa Seyitoğlu ile yeğeni Serdar Seyitoğlu, FETÖ baskınlarında yakalanıp tutuklandı. Haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Anayasaldüzeni ortadan kaldırmayateşebbüs etmek" suçundanağırlaştırılmış müebbet, "silahlıterör örgütüne üye olmak" suçundan da 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri anlatıldı. Bunlar arasında Mustafa Seyitoğlu ile yeğeni Serdar Seyitoğlu'nun faaliyetleri de vardı. Serdar Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve genel müdürü olduğu anlatıldı. "Himmet" adı altında işadamlarından para toplayıp örgüte aktardığı vurgulandı. Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu'nun toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından plaket, takke,seccade ve tespihle ödüllendirildiği açıklandı. Öte yandan Serdar Seyitoğlu'nun ifadesinde örgütsel bağlarını anlatmaktan imtina ettiği, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediği yer almıştı.
TATLARI KAÇTI!
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'- nın (FETÖ-PDY) iş dünyasına yönelik operasyonlarda çok sayıda isim yakalanmıştı. Söz konusu isimler arasında olan Serdar Seyidoğlu da 28 Ekim'de FETÖ'den tutuklandı. FETÖ'nün baklavacıları bununla da sınırlı kalmadı. Güllüoğlu Baklavaları'nın sahipleri olan Faruk Güllü ile Nejat Güllü de gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Faruk Güllü tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.
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