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katliamcısı tutuklandı!

Yılbaşı gecesi 'de 39 kişiyi öldüren canisi tutuklandı.

Reina katliamcısı tutuklandı!

Yılbaşı gecesi 'de 39 kişiyi öldüren canisi tutuklandı.

Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren ve 15 Ocak günü Esenyurt'ta saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakalanan Özbekistan vatandaşı 'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Reina canisi Abdulkadir Masharipov tutuklandı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 17:17
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