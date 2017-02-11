Reina katliamcısı tutuklandı!

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 kişiyi öldüren Reina canisi tutuklandı.
Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren ve 15 Ocak günü Esenyurt'ta saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Reina canisi Abdulkadir Masharipov tutuklandı.
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