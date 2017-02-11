Prangaları atıyoruz

- NELER oluyor görüyorsunuz. Bunların hepsi sizin için bu millet için! Öyle mi? 16 Nisan öyle mi? Maşallah Allah nazardan saklasın. Buraya yola çıkarken imzayı attık.
- BUNLAR basit yatırımlar değil. Bizim hizmetimiz ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Kardeşlerim bu hayır'cılar varya bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Ama biz size aşığız. Biz Ferhat'ız! Sizler de Şirin! Bu aşk olursa olur. Yan gelip yatarak bunlar olmaz.
- BU aşk olursa boğazın altına Avrasya Tüneli'ni yaparsınız, Osmangazi'yi yaparsınız. Biz dertliyiz be! Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız? Bu sistem bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki prangaları söküp atmaya hazır mısınız!
- TÜRKİYE yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Buraya gelirken imzayı attım, süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da aziz milletim sandığa gidiyor.
- SİYASİ hayatımın her döneminde olduğu gibi bugün de milletin tercihinin başımızın üzerinde yeri var. Millete tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız.
- AH be kardeşlerim! Sonunda ne olacak? Cumhurbaşkanı olsan Başbakan olsan trilyarder olsan ne yazar? Öleceğiz. Gideceğimiz yer 2 metreküp toprak.
- BU konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacak. Millet böyle dedikten sonra bunun önünde durulur mu? Askerimi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti idamdır. Ağlayan annenin gözyaşlarını dindiremedikten sonra olmaz!
- BAKIN bunların arkalarındaki güçlerin yüz yıl önce olduğu gibi Türkiye'yi parçalayarak kendilerine köle etmeye çalışanlara 14 yıldır pabuç bırakmadık.
- BAKIN köprü yaparsanız, yol yaparsanız, baraj yaparsanız, enerji santrali yaparsınız karşı çıkarlar. Avrasya'yı, Marmaray'ı yaparsınız karşı çıkarlar.
- KRİZLERE darbelere yol açacak sistemi değiştirmek istiyoruz, yanımızda yer alacaklarına karşı çıkıyorlar: Bizi ağaç kesiyor bahanesiyle sokaklarda alaşağı etmeye çalıştılar. Yetmedi bölücü terör örgütü çukur kazarak mahalleleri işgal etmeye kalktı. Yetmedi FETÖ'cü hainler eliyle devletin silahını millete çevirip darbe yapmaya kalktılar. Milletim oyunu bozdu.
- TEK adamlık kimde var? 16 Nisan'da bunlara hesap sormaya var mısınız? 1950'ye kadar Başbakan'lar yetkilerini kimi zaman CHP'den alırdı. Başbakanlığımın ilk döneminde devrin Cumhurbaşkanının devlete çıkardığı zorlukları en iyi ben bilirim. Milli irade! Millet millet! Bu sistemi 16 Nisan'da değiştirmeye var mıyız? Sağolun, var olun.
SÖZ YİNE MİLLETİN
-BAŞBAKAN Binali Yıldırım: Şimdi söz tekrar sizde. Birlikte 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Güçlü ve istikrarlı bir iktidar için Türkiye'nin aydınlık yarınları için hazır mısınız? Vesayetleri darbeleri tarihe gömmek için hazır mısınız? Kararlılık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdad mirasını geleceğe taşımaya hazır mısınız? Daha fazla kalkınma, daha fazla refah için var mısınız?
TARİHİ ÖNEME SAHİP
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Bugün Türkiye için doğalgaz arz ve güvenliğimiz için çok tarihi bir öneme sahip. Bakanlığımız döneminde stratejimizin başına arz güvenliğini koyduk. Atacağımız adımları tek tek belirledik. Bugün Sultanhanı'ndaki doğalgaz depolama tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin gücüne güç katacağına inandığımız bu projeler gibi benzer projelerin de hayat geçmesi için çok çalışacağız.
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