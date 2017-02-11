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Öldü öldü dirildi

Öldü öldü dirildi
Mersin 'ta inşaat işçisi Mesut Aran dün fenalaştı. Kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tahlil sonuçlarını beklerken kalbi duran talihsiz adama, 30 dakika kalp masajı yapıldı. Ardından başka bir hastaneye kaldırıldı. Burada da kalbi durdu. 20 dakika kalp masajı yapılan Mesut Aran'ın ameliyatla 3 damarı değiştirildi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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