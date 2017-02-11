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Okulu kırdı

Okulu kırdı
Muğla 'da bir anaokulunun bahçesinde beslenen 'Mutlu' isimli , 8 Şubat günü kafesi temizlenirken uçup bahçe duvarını aştı. Görevliler yakalamaya çalışsa da kuş, sırra kadem bastı! Her yerde aranan kuşa, dün ilçede bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki palmiye ağacında rastlandı! İtfaiye ekipleri kuşu ağaçtan indirip, anaokuluna teslim etti. Okulun müdürü Müge Çoban şunları söyledi: "30 dakikalık bir operasyon sonunda 'Mutlu' yuvasına döndü. Öğrencilerimiz ve biz çok mutlu olduk. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz."
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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