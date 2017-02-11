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  1. Bahçeli'den referandum açıklaması

'nin sloganı belli oldu

 Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP'nin sloganını açıkladı. Karakaya, " Sloganımız belli oldu: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" dedi.

MHPnin referandum sloganı belli oldu

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Öncelikle kendi teşkilatlarından başlayacak ve süreç içinde vatandaşa, kamuoyuna açılarak çalışmalarını devam ettirecek. Sloganımız belli oldu: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez." dedi.

Konya Dedeman Otel'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı devam ediyor. Toplantıya MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural da katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

"SLOGANIMIZ BELLİ OLDU"
Karakaya, partisinin yeni anayasa teklifinin a götürülmesinde katkı verdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Öncelikle kendi teşkilatlarından başlayacak ve süreç içinde vatandaşa, kamuoyuna açılarak çalışmalarını devam ettirecek. Sloganımız belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez'. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz. Bu söylemle vatandaşın karşısına çıktığımızda bunu daha anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Eğiticilerin eğitimini yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek."

Gazetecilerin referandumda 'Hayır' oyu vereceklerini açıklayan MHP'li milletvekillerine ilişkin sorusu üzerine Karakaya, "MHP'nin bazı milletvekillerinin, tamamen parti disiplini dışında hareket ederek başka partilerle bir araya gelmesi, hatta arayış içine girmesi ve ayrı bir baş çekip kampanya yürütmesinin, siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla ve disiplinle bağdaşacak bir tarafı yok. Bunun affedilecek bir tarafı da yok. Gerekli disiplin işlemleri yapılacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 19:42
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