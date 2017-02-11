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Mezun olduğu okulu soydu

Mezun olduğu okulu soydu
Kayseri'de zihinsel engelli ve otistik öğrencilere eğitim veren Şehit Yiğit Can Ciga Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ne giren D.G. (25) ve arkadaşı F.A (31) okuldaki 100 bin liralık televizyon, bilgisayar ve müzik aletlerini çalıp, kaçtı. Özel ekip, okuldaki ayak izinden yola çıkarak 2 zanlıyı yakaladı. Zanlılardan birinin, okulun eski öğrencisi D.A. olduğu ortaya çıktı. İki zanlı tutuklandı.

Ali ALTUNDAŞ
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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