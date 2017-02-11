Kötü hesap!

İstanbul'da muhasebeciÖzcan O., tam 1.5 milyonliralık vurgun yaptı. İddialara göre, EDKO Tarımsal Ürünlerve Gıda İç ve Dış Ticaret adlı şirkette 4 yıldır muhasebecilikyapan Özcan O., satılan malları sahte imzalarla daha yüksek fiyata satılmış gibi göstererek arada kalan parayı kendisinin veannesinin hesabına aktardı. Skandal, banka tarafından uyarılan firma yetkilisi KürşatKoçdağ'ın şüphe üzerine ÖzcanO. hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında "niteliklidolandırıcılık" şikayeti bulunan Özcan O.'nun 4 yıl boyunca muhasebesini tuttuğu firmanın stok mallarını eksikgösterdiği ve firma yetkilisinin sahte imzalarını kullanarak toplam değeri 1 milyon 566 binlira olan 29 adet çeki üzerine geçirdiği anlaşıldı. Polis ekipleri,soruşturmanı ardındanoperasyon düğmesine bastı. Özcan O. ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Polisteişlemleritamamlananşüphelileradliyeye sevkedildi.
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