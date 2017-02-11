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Kötü hesap!

Özcan O., 4 yıldır çalıştığı şirketi tam 1.5 milyon lira dolandırdı. İşbirlikçileriyle birlikte gözaltına alındı.

Kötü hesap!
İstanbul'da Özcan O., tam 1.5 milyon liralık vurgun yaptı. İddialara göre, EDKO Tarımsal Ürünler ve Gıda İç ve Dış Ticaret adlı şirkette 4 yıldır muhasebecilik yapan Özcan O., satılan malları sahte imzalarla daha yüksek fiyata satılmış gibi göstererek arada kalan parayı kendisinin ve annesinin hesabına aktardı. Skandal, banka tarafından uyarılan firma yetkilisi Kürşat Koçdağ'ın şüphe üzerine Özcan O. hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında "nitelikli dolandırıcılık" şikayeti bulunan Özcan O.'nun 4 yıl boyunca muhasebesini tuttuğu firmanın stok mallarını eksik gösterdiği ve firma yetkilisinin sahte imzalarını kullanarak toplam değeri 1 milyon 566 bin lira olan 29 adet çeki üzerine geçirdiği anlaşıldı. Polis ekipleri, soruşturmanı ardından operasyon düğmesine bastı. Özcan O. ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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