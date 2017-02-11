Erzurumlu 71 yaşındaki Nurten Kulğa'nın hayatı 66 yıl sonra değişti. Şu an Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan Kulğa, 5 yaşındayken bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görmeyetisini kaybeden, tek gözüyle yaşamınısürdüren talihsiz kadın, tedavi için birçok doktora götürüldü, ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Nurten Kulğa bu nedenle okula gidemedi, hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren yaşlı kadının sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı. Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için geçen yıl Konya SelçukÜniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kulğa, Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 66 yıl önce kör olan sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı. 70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başladığını anlatan Nurten Kulğa, "Dünyaışığına çıktım. Baş ağrım geçti. Doktor, rahatsızlığımın günden güne geçeceğini söylemişti. Şimdi yeniden görüyorum" dedi. Kulğa'nın kardeşi Melek Kulğa Sevinç, ablasının sağ gözünün de önceleri normalden az gördüğünü katarakt olup hiç görmemeye başlamasıyla çok endişelendiklerini söyledi. Doktorun bir mucizeye vesile olduğunu belirten Sevinç, "Katarakt ameliyatı için geldik. Ablamın 5 yaşından bu yana görmeyen sol gözü de açıldı" dedi.
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