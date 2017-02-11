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'na öyle bir gol attı ki!

li , 'nin "Recep Tayyip Erdoğan referandumda Kılıçdaroğlu'nu yenecektir" dediği videoyu paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğluna öyle bir gol attı ki!

Türkiye referanduma doğru ilerlerken Grup Başkanvekili 'dan 'ye li gönderme geldi.

İNCE'NİN KAYBEDECEKLER DEDİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI
Turan, geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanılığı'na aday olan Muharrem İnce'nin; "6 seçim yenilmiş bir parti; 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekilliği seçimini ve yerel yönetimler seçimini hangi emarelerle başarıyla atlatacak. Kim burada bir başarı şansı görüyor, ışık görüyor? Ben göremiyorum. Hatta önümüze bir referandum gelirse, başkanlık sistemi gelirse Recep Tayyip Erdoğan, 6 kez yendiği yönetimi yeniden yenecektir" dediği videoyu paylaşarak "Bu adam büyük adam. Referandum sonucunu da ilan ediyor" notu düştü ve siyasi anlamda bir gol atmış oldu.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 22:19
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