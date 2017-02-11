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Kaos yaşanır

Kaos yaşanır
MHP lideri Bahçeli, MHP'nin 48'inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir grup gazeteciyle sohbet etti. Bahçeli, Başbakan Yıldırım'la görüşmesinde anayasa değişiklik sürecinin ve Türkiye gündemindeki başlıkların ele alındığını söyledi. Bahçeli, referandumda "Hayır çıkarsa ne olur?" sorusuna ise, "Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen çevreler çıkabilir" karşılığını verdi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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