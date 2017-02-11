Jet açıklama

Rusya, El Bab'da bulunan askerlerimizi vurdu, üç askerimiz şehit düştü. Rus yetkililer önce yanlışlıkla vurduklarını söyleyerek, taziyelerini ilettiler, ardından ağız değiştirdiler. Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un dün "Vurulan hedefler, TSK tarafından verilen koordinatlardı. Bu noktada Türk askerinin olmaması gerekiyordu" şeklindeki açıklamalarına TSK'dan jet yanıt geldi. Suriye'deki birliklerin birbirlerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla iki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalandığı ve bu doğrultuda Rus muhataplarla düzenli olarak bilgi paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız, takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. 8 Şubat'ta Rus birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam Humeymim'de bulunan Harekat Merkezi'ndeki sorumlu personele tekrar iletildi. Aynı saatlerde Ankara'daki Rus Ataşe'ye de daha önce verilen koordinatlar bir kez daha elden verilmiştir."
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