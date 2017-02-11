Yol Durumu
  1. Cuntacının maskesi düştü
  2. Afrikalı mazlumların tek gerçek dostu Türkiye

zekalıları renkten renge sokacak sı!

'de son yıllarda yaşanan büyük atılımlar cilik alanında da meyvelerini vermeye başladı.

Gezizekalıları renkten renge sokacak çevre araştırması!

düşmanlarını üzecek bir haber daha... Ülkemizde son 14 yılda cilik alanında yaşanan yenilikler birçok büyük ülkeyi kıskandıracak seviyeye ulaştı. Son yıllarda birçok alanda yaşanan bu reform süreci çevre dostu diye geçinen riyakarların ve provokatörlerin suratlarına tokat gibi çarpan bir "Yeni Türkiye" gerçeğini de ortaya çıkardı. Konuyla ilgili yayımlanan bazı istatistiksel veriler "Ağaçları kesiyorlar, çevreye zarar veriyorlar" şeklindeki iddiaların aksine Türkiye'nin ekoloji dostu bir ülke olduğunu da gözler önüne serdi.

İşte Türkiye'nin son 14 yılda çevrecilik alanında gerçekleştirdiği o atılımlar:
Etiketler: , , ,
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 00:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar