Gezizekalıları renkten renge sokacak çevre araştırması!

Türkiye düşmanlarını üzecek bir haber daha... Ülkemizde son 14 yılda çevrecilik alanında yaşanan yenilikler birçok büyük ülkeyi kıskandıracak seviyeye ulaştı. Son yıllarda birçok alanda yaşanan bu reform süreci çevre dostu diye geçinen riyakarların ve provokatörlerin suratlarına tokat gibi çarpan bir "Yeni Türkiye" gerçeğini de ortaya çıkardı. Konuyla ilgili yayımlanan bazı istatistiksel veriler "Ağaçları kesiyorlar, çevreye zarar veriyorlar" şeklindeki iddiaların aksine Türkiye'nin ekoloji dostu bir ülke olduğunu da gözler önüne serdi.



İşte Türkiye'nin son 14 yılda çevrecilik alanında gerçekleştirdiği o atılımlar:



