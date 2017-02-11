Geri sayım başladı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Afyon ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, referandumun 16 Nisan'da yapılacağını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.