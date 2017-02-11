Yol Durumu
  1. CANkurtaran
  2. Kaos yaşanır

Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Afyon ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, referandumun 16 Nisan'da yapılacağını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar