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Fıstık gibi firar!

Fıstık gibi firar!
Gaziantep'de Fıstık gibi firar! yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. İki yüz fıstık üreticisi yetiştirdikleri ürünleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da satması için Beşir Kumral isimli tüccara verdi. Üreticiler, Kumral'a bir türlü ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Dün tüccarın Fıstıkçılar Sitesi'ndeki işyerine gitti. Dükkanın kapalı, emanet ettikleri fıstıkların da yerinde olmadığını gören üreticiler, Kumral'ın 400 ton fıstığı alıp kaçtığını iddia etti. Durumu polise bildirdi. İşyeri önünde mağduriyetlerinin giderilmesi için bekleyişlerini sürdüren çiftçiler, gözyaşı dökerek yetkililerden yardım istedi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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