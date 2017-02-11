Gaziantep'de Fıstık gibi firar!yaşanan hırsızlık olayıpes dedirtti. İki yüz fıstıküreticisi yetiştirdikleriürünleri, her yıl olduğugibi bu yıl da satmasıiçin Beşir Kumral isimlitüccara verdi. Üreticiler,Kumral'a bir türlüulaşamayınca durumdanşüphelendi. Dün tüccarınFıstıkçılar Sitesi'ndekiişyerine gitti. Dükkanınkapalı, emanetettikleri fıstıklarında yerinde olmadığınıgören üreticiler,Kumral'ın 400 tonfıstığı alıp kaçtığınıiddia etti. Durumupolise bildirdi. İşyeriönünde mağduriyetleriningiderilmesi içinbekleyişlerini sürdürençiftçiler, gözyaşı dökerekyetkililerden yardım istedi.
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