'Ey Kemal Bey bırak bu terör örgütlerini'

Antalya'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuşan BaşbakanBinali Yıldırım, sözlerine belediye başkanlarına olan minnettarlarını sunarak başladı.

Sözlerini referandum süreciyle ilgili ifadelerle sürdüren Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye anayasa çalışmalarında verdiği destekten ötürü teşekkür ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi:

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:

Rabbime hamdolsun ki milletimizle yolumuz istikametimiz hep aynı oldu, aynı olmaya devam edecek. Biliyorum ki bütün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız bütün Ak Parti kadroları ilk günden beri durmadan, yılmadan çalıştınız. Allah yolunuzu, yolumuzu açık eylesin. Önümüzde halk oylaması var. Tarih netleşti; 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkınmış şehirler için sandığa gideceğiz.

BUGÜN İTİBARİ İLE TAKVİM İŞLİYOR

Ekmeğimizi, aşımızı, işimizi daha da büyütmek için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün Anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz. Bugün itibarıyla artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden uğurlu, kademli olsun.

CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Millet için, millet adına evet diyeceğiz. Milletimiz evet dediği için evet diyeceğiz. Milletimize yeniden siyasetimizi, hizmetlerimizi aydınlık Türkiye hedeflerimizi anlatacağız. Aşkla heyecanla çalışarak hizmet ettiğimiz insanlara yeniden davamızı anlatarak açıklayacağız. Cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Milletimizle bir kez daha kucaklaşmış olacağız. Bu yolda hepimize çok büyük iş düşüyor, önemli görevler düşüyor.

BÜTÜN KAPILARIMIZ 7/24 AÇIK OLACAK

Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacaklar. Bütün kapılarımız, telefonlarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. Her an halkın içinde olacağız. Gündüz sokakta, düğünde, cenazede, akşam ev sohbetlerinde mutlaka biz olacağız. 7'den 70'e genç, yaşlı, engelli, işçi, çiftçi, öğrenci, erkek, kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak, kendini görecek. Kibir hamdolsun bizim semtimize hiç uğramadı, bundan sonra da hiç ama hiç uğramayacak. Bütün teşkilatlarımızın da, belediye personelimizin de bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyoruz, bu konuda çok dikkatli olmanızı istiyoruz.



AYRIMCILIK YAPAN AK PARTİ'DE YER BULAMAZ

AK Parti'nin tohumları AK Parti'nin kurucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1994'de İstanbul'da atıldı. Bu hareketin bayrağı kısa zamanda bütün Türkiye'de dalgalanmaya başlandı.Yerel yönetimi kazanan genel iktidarı da kazanıyor, yerel yönetimi kaybeden genel iktidarı da kaybediyor. 780 km. vatan toprağının tamamıyla her biriyle yaptığımız hizmetleri paylaştık. Herkes bu hizmetlerden istifade etti. Türkiye bir bütün olarak görüyoruz ki her şehriyle aynı mesafedeyiz. İlçeler, köyler, beldeler bizim için aynı değerdedir. Bütün vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, siyasi kadroların değil bir milletin tamamının emrine amadeyiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapan kimse AK Parti siyasetinde kendine yer bulamaz.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GELİŞTİREN PARTİ AK PARTİ'DİR

AK Parti iktidarında 19 bin kilometre yeni yol yaptık. 6 bin 100 km. bölünmüş yol üzerine yaptık. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine kardeş ettik, yakın ettik. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. AK Parti gelmiş geçmiş en sosyal devlet anlayışını geliştiren partidir. TOKİ eliyle 755 bin konutu yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. 881 hastane yaptık şifa dağıtan merkezler haline getirdik. 19 bin 763 okul ve toplamda 269 bin 600 derslik inşa ettik.



TOPLANAN PARALAR ŞANTAJA DEĞİL, HİZMETE GİDİYOR

Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilimizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Çukur siyasetinden arta kalan enkazları kaldırdık, konut inşaatlarına başladık.Yatırımcılar cazibe merkezine büyük bir ilgi gösteriyorlar. Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip, buralara kayyum atadık. Yeni belediye başkanları görevlendirdi. Milletten toplanan kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. Şimdi oradan toplanan bütün vergiler şantaj vergisi olarak teröre değil hizmete gidiyor.

HALK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AİT OLDUĞU YERE GÖNDERİYOR

Bölgede tahribata uğramış, yaraları sağlamaya çalışan belediyelerimize yardım eli uzatan bütün belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yürüttüğünüz çalışmalar çoktan sonuç vermeye başladı. Halkımız terör örgütü kapılarına gelince "Hadi oradan seninle işimiz kalmadı" diye onları ait olduğu yere gönderiyor.

GENÇLER YÜZÜNÜ DAĞA DEĞİL, GELECEĞE DÖNDÜ

Gençler yüzünü dağa değil, geleceğe döndü. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarını gidermeye gayret ediyoruz. Yaptıklarımız güzel ama yetmez. Daha çok şey yapacağız. Şehirlerimizin ne kadar altyapı eksiği varsa ileride doğacak ihtiyaçlarını da düşünerek daha fazla çalışacağız. Bütün şehirlerimizde, ilçelerimizde modern, marka şehirler, yaşayan şehirler anlayışıyla ve özellikle de yatay mimariyi öncelikli olarak ele alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



ÖNCE MİLLETİM DİYEN MHP GENEL BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Biz bugüne kadar her konuda AK Parti olarak yapıcı bir tutum izledik. Toplumsal mutabakatı en üst seviyede sağlamanın gayretinde olduk. Türkiye için ana meselelerden biri Anayasa değişikliği. Hangi süreçlerden geçtiğini hepimiz biliyorsunuz, milletimiz biliyor. Ekim 11, MHP Genel Başkanı bir çıkış yaptı. Dedi ki, "Biz parlamenter sistemi savunuyoruz ama bir de mevcut durum var. Cumhurbaşkanının millet tarafından doğrudan seçilmesi" dedi. "Cumhurbaşkanı'nın çok yüksek desteği var ama sorumluluğu yok, gelin bu durumu düzeltelim" diye çağrı yaptı. Önce milletim ve memleketim diyen, parti çıkarlarını ikinci planda tutan MHP genel başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum.



CHP'YE SERT ÇIKTI: İNSAF BE KARDEŞİM

2007'de başlattığımız işi tamamlamamız lazım diye hep söyledik. Biz MHP ile bir araya geldik. Bu arada CHP'nin de kapısını çaldık. Dedik ki, "Buyrun bu değişiklik, bu gurur, bu güzel iş hepimizin arzusu. Burada sizin de imzanız olsun". Ancak beklediğimiz cevabı alamadık. Ana muhalefet partisinden elimiz boş döndü. Hatta ısrarcı olduk, dedik ki, "Eğer siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine karşıysanız, ki öylesiniz, bunu da anlayışla kabul ediyoruz. O halde buyrun teklifinizi getirin biz de getirelim, mecliste oylayalım, ondan sonra işin sahibinin önüne getirelim". Yani vatandaşa getirelim, vatandaşta hangisini seçerse eyvallah edelim, meseleyi kapatalım. Buna da maalesef cevap alamadık. Milletime soruyorum; başka ne yapacaktık. Efendim, anayasa değişikliği şeffaf olmadı, oldu-bittiye getirildi! İnsaf be kardeşim! Hiç bir şey olmadıysa Gökçen'e sor bakalım. Ne kadar şeffaf olduğunu anlatsın sana. Fatih Şahin'e sor ne kadar şeffaf olduğunu anlatsın sana.

EY KEMAL BEY...

CHP toplumu kutuplaştırmak için her yolu deniyor. Efendim anayasa değişikliği kabul edilirse Türkiye bölünürmüş! Hadi oradan! Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez! Ana muhalefet partisi genel başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz! Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar verir. Ona sempati duyan, destek veren milyonlarca vatandaşımızı da rahatsız ediyor. Bir vatandaşlık görevi olarak bunu ifade ediyorum. Bir partinin genel başkanı olarak değil. Bir kez daha diliyorum ki: Ey Kemal Bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver. Millet birlik, beraberlik, kardeşlik aydınlık Türkiye diyor.