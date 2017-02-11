"Erdoğan'dan sonra ne olacak?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Güvensizlikleri Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete olan güvensizlikleridir. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorlar. Tayyip Erdoğan baki değil fani. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın bir garantisi var mı? Haşa! Biz burada bir sistem mücadelesi veriyoruz.

Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse Allah ne derse o olacak! ülkemizde her şeye karşı çıkmayı muhalefet sanan bir anlayış sebebiyle malesef bu konuları asıl düzlemde müzakere edemiyoruz. Bu sempozyumda bu konu enine boyuna tartışacaklar. Bunun için anayasa değişikliğinin tek tek maddelerine girmiyor, sistemin ruhu üzerinde duruyorum. Türkiey'de ve dünyada Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl işliyor? Bunu bu eserde görmek mümkün. Bunun için SETA'ya teşekkür ediyorum.