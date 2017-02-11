Enes'in katillerine müebbet

Iğdır'da Enes Tosun (6), 2015 yılında yengesi Güneş Tosun'un (25) akrabası Ahmet Tosun (45) ile olan gizli ilişkisine tanık olduğu gerekçesiyle katledildi. Enes'in katilleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yenge Tosun, Enes'in kendisi ile sevgilisini yatakta yakaladığını, bu nedenle Ahmet Tosun'un çocuğu boğduğunu, kendisinin de çocuğun cesedini çuvala koyup bahçeye gömdüğünü söyledi. Sanıkların yargılanmasına dün devam edildi. Savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Mahkeme karar duruşması için ertelendi
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