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Elmalı rekor

Elmalı rekor
Büfe işletmecisi , ilginç bir rekora imza attı. Merkeze bağlı Değirmenli Kasabası'nda halkın önünde, 6 dakikada elmanın 5 metrelik kabuğunu hiç koparmadan soymayı başardı. Yeni rekortmen Şener, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Niğde elmasını dünyaya duyurmak istediğini açıkladı. Koparmadan elma kabuğu soymaya hobi olarak başladığını anlatan Şener: "Kendim de elma üreticisiyim. Hobi olarak elma soymayı seçtim. Geliştire geliştire rekor denedim kendimce. Uzun süre harcayınca müracaat etme kararı aldım. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum" dedi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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