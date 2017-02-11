Elmalı rekor

Büfe işletmecisi Niğdeli Zeki Şener, ilginç bir rekora imza attı. Merkeze bağlı Değirmenli Kasabası'nda halkın önünde, 6 dakikada elmanın 5metrelik kabuğunu hiç koparmadan soymayıbaşardı. Yeni rekortmen Şener, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Niğde elmasını dünyaya duyurmak istediğini açıkladı. Koparmadan elma kabuğu soymaya hobi olarak başladığını anlatan Şener: "Kendim de elma üreticisiyim. Hobi olarak elma soymayı seçtim. Geliştire geliştire rekor denedim kendimce. Uzun süre harcayınca müracaat etme kararı aldım. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum" dedi.
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