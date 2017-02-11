Elazığlı mucite tam destek

Elazığ Baskil'de yaşayan ve tamircilik yapan Mehmet Kükey (44), avlanırken kullanmak için yaptığı araç ile gönülleri fethetti. Kükey, göle düşen ördekleri kurtarmakiçin bisiklete bidonlarla tekerlek,janta da pervane takarak sistem geliştirdi. Yaptığı araca da Safari 23 adını verdi. Aracın sosyal medyada büyük beğeni aldığını belirten Kükey, şunları söyledi: "Talepolursa daha iyisini de yapmaya çalışacağız.İnşallah memleketimize ve bizehayırlı olur."
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