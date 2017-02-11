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lı mucite tam destek

Elazığlı mucite tam destek
Elazığ Baskil'de yaşayan ve tamircilik yapan (44), avlanırken kullanmak için yaptığı araç ile gönülleri fethetti. Kükey, göle düşen ördekleri kurtarmak için bisiklete bidonlarla tekerlek, janta da pervane takarak sistem geliştirdi. Yaptığı araca da Safari 23 adını verdi. Aracın sosyal medyada büyük beğeni aldığını belirten Kükey, şunları söyledi: "Talep olursa daha iyisini de yapmaya çalışacağız. İnşallah memleketimize ve bize hayırlı olur."
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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