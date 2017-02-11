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'dan acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonda bir askerimiz oldu, bir asker de yaralandı.

El Babdan acı haber
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında civarında devam eden çatışmalarda bir askerin olduğunu bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.
Şu an itibariyle bölgede çatışmalar devam ettiği bildirildi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 17:54
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