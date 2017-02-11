Aydın Doğan bu kez de 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde farklı bir numara deniyor. Doğan Haber Ajansı'ndan "Diktatörden hesap sorun oyunuzu HDP'ye verin" diye tweet atılırken hesap sormayan, spikeri Nevşin Mengü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden önce "sihirli çizmeler ne zaman gelecek" diye yorum yaparken de hesap sormayan Aydın Doğan, İrfan Değirmenci gibi, Hakan Çelenk gibi düşük profilli isimleri kovarak, "hayırcı" cepheye malzeme toplamaya çalışıyor.



DOĞAN'IN TEK AMACI HAYIR OYLARINI ARTIRMAK!

Doğan Grubu'nun tek karanlık stratejisi; Amaç ülkede "baskı rejimi var" algısı oluşturmak. Doğan Medyası bu kez bunu manipülatif bir haberlerle değil farklı bir yöntemle deniyor.



TARAFSIZLIK İLKESİNİ ŞİMDİ HATIRLADI!

Aydın Doğan bugüne kadar neden hiçbir suç ortağı, tetikçisi ve sırlarını bilen adamları değil de, İrfan Değirmenci, Hakan Çelenk gibi önemsiz elemanlarını kovdu. 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinden önce "tarafsızlık" ilkesini aklına bile getirmeyen Aydın Doğan, İrfan Değirmenci'nin hayırcı tweetleri için nedense birden "tarafsızlık" ilkesini hatırladı.



Sabah Yazarı Hilal Kaplan, İrfan Değirmenci'nin kovulmasının ardındaki oyunu deşifre etti:





DOĞAN MEDYA HAYIR CEPHESİNE HİZMET EDİYOR!

Doğan medyası bu kez farklı bir oyunu sahneye koymaya çalışyor. Hayırcı cepheye bizzat İrfan Değirmenci gibi isimler kovularak hizmet ediliyor. Tek amaçları "hayır" cephesinin elini güçlendirmek ve baskı rejimi yalanlarıyla provokasyon yapmak.

DOĞAN'A TEK LAF ETMEDEN HÜKÜMETE SALDIRIYORLAR

Millet, Aydın Doğan'ın bu yalanlarına yine kanmayacak çünkü kovan da kovulan da aynı tarafta. FETÖ'cüler başta olmak üzere hayırcı cephe Aydın Doğan'a tek laf etmeden iktidara vuruyor çünkü perde arkasından oynadıkları karanlık oyun bunu gerektiriyor.



TETİKÇİLER HEMEN PROVOKASYON MESAİSİNE BAŞLADI!

Değirmenci'nin kovulmasının ardından Fatih Portakal başta olmak üzere hayır cephesinin bazı tetikçileri attıkları tweetlerle oynanmak istenen karanlık oyunu gözler önüne serdi:





İRFAN DEĞİRMENCİ KOVULDU

16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi Kanal D'nin Haber Dairesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Kanalda uzun yıllardır sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci referandum öncesinde Doğan Yayın Grubu'nun "tarafsızlık ilkesini" ihal ettiği gerekçesiyle kovuldu.



Sunduğu sabah haberlerini siyasi bir propaganda şovuna dönüştüren İrfan Değirmenci'nin söz konusu yanlı paylaşımlarından bazıları şu şekilde:





Konuyla ilgli Kanal D'nin internet sitesinden şu açıklama yapıldı; "Doğan Yayın Grubu olarak "tarafsızlık" en temel ilkemizdir. Yayın İlkeleri'mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur. Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları. Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

