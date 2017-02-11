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‘Dinlemeyin’ dediği kaymakamla el ele!

sonrası demokrasi nöbetine katılan Elbistan Jandarma Komutanı Teğmen Karaderi'nin gecesi askerlere "Kaymakamı dinlemeyin" dediği ses kaydı ortaya çıktı

‘Dinlemeyin’ dediği kaymakamla el ele!
'nün girişiminin ardından demokrasi nöbetlerine katılan ve "Halka silah sıkanlarla aynı noktada değiliz" diyen Teğmen 'nin şok ses kayıtları ortaya çıktı. FETÖ'cü teğmenin askerlere "Ülke yönetime el koydu, bitti. Bu saatten sonra kaymakam falan dinlemiyorsunuz" dediği ortaya çıkınca tutuklandı. Elbistan'da 27 Temmuz günü demokrasi nöbeti tutan vatandaşları ziyaret eden Elbistan İlçe Jandarma Komutan vekili Teğmen Ferhat Karaderi "Biz halka bırakın mermi sıkmayı sert bir söz bile söylemeyiz. Halka silah sıkanlarla aynı noktada değiliz" diye konuşma yapmıştı. Karaderi beraberindeki İlçe Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile birlikte fotoğraf çektirdi. Kaymakam Tuncay Akkoyun da demokrasi nöbetinde teğmene övgüler yağdırmıştı.

'MAHREM'DEN ÇIKTI
Emniyet Müdürlüğü'nce TSK'daki mahrem abiler soruşturması kapsamında Ferhat Karaderi'nin şok ses kayıtlarına ulaşıldı. Ses kayıtlarında gecesi bulunduğu yerden ilçe jandarma komutanlığını telefonla arayan Ferhat Karaderi'nin jandarma personelinin vali, kaymakam, savcının emrini yerine getirmemesi ve tüm personelin komutanlıkta hazır olmasını istediği ortaya çıktı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 01:43
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