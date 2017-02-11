DİĞERbakır

Belediye çöp toplamadı. Teröristlere kepçe yolladı. Hainler hendek kazdı. Ama devletin sabrı taştı. Kayyum atandı. Böylece Diyarbakır halkı hizmetle tanıştı. Şimdi de belediye otobüslerinde ücretsiz internet verilmeye başlandı...
Kanlıterör örgütü PKK,çözüm sürecini baltaladı. Dağdakikalleşliği kentlere taşıdı. Barikat kuruphendek kazdı. Güvenlik güçlerimize vehalka saldırdı. Bunu yaparken eteğinarkasına gizlenecek kadar alçaktı.PKK bunları yaparken siyasi uzantısıHDP de hainliğe her türlü desteğisağladı. Kepçesini, kamyonunuyolladı. HDP'li belediyelerinkamyonlarıyla bombalar taşındı.Ancak devletin ve milletin sabrı taştı.Terör belediyelerinin yöneticileri tektek görevden alındı. O illerden biri deDiyarbakır'dı. Diyarbakır BüyükşehirBelediye Başkanı Gültan Kışanak,belediyenin imkanlarını terör örgütüPKK için kullandı.Bunun üzerine Kışanakgörevden alındı. Terörörgütüne destektentutuklandı. Ankara'nın EtimesgutKaymakamı Cumali Atilla, başkanolarak atandı. Atilla, bir zamanlarPKK'lı teröristler tarafındanyakılan, eski yönetim tarafındangarajdan çıkarılmayan belediyeotobüslerini yeniden yapılandırdı.Belediye otobüslerinde cep telefonutablet ve bilgisayarları için ücretsizinternet hizmeti verilmeye başlandı.10 toplu taşıma aracına mobil şarjünitesi kurularak vatandaşa büyükkolaylık sağladı. Mobil şarj üniteleriile vatandaşlar elektronik cihazlarınıyolculuk süresince ücretsiz bir şekildeşarj etmeye başladı. Diyarbakırlılarise bu hizmetlerden sonra büyüksevinç yaşadı.
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