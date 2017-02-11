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DİĞERbakır

Belediye çöp toplamadı. Teröristlere kepçe yolladı. Hainler hendek kazdı. Ama devletin sabrı taştı. Kayyum atandı. Böylece halkı hizmetle tanıştı. Şimdi de belediye otobüslerinde ücretsiz internet verilmeye başlandı...

DİĞERbakır
Kanlı terör örgütü PKK, çözüm sürecini baltaladı. Dağdaki kalleşliği kentlere taşıdı. Barikat kurup hendek kazdı. Güvenlik güçlerimize ve halka saldırdı. Bunu yaparken eteğin arkasına gizlenecek kadar alçaktı. PKK bunları yaparken siyasi uzantısı HDP de hainliğe her türlü desteği sağladı. Kepçesini, kamyonunu yolladı. HDP'li belediyelerin kamyonlarıyla bombalar taşındı. Ancak devletin ve milletin sabrı taştı. Terör belediyelerinin yöneticileri tek tek görevden alındı. O illerden biri de 'dı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, belediyenin imkanlarını terör örgütü PKK için kullandı. Bunun üzerine Kışanak görevden alındı. Terör örgütüne destekten tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, başkan olarak atandı. Atilla, bir zamanlar PKK'lı teröristler tarafından yakılan, eski yönetim tarafından garajdan çıkarılmayan belediye otobüslerini yeniden yapılandırdı. Belediye otobüslerinde cep telefonu tablet ve bilgisayarları için ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. 10 toplu taşıma aracına mobil şarj ünitesi kurularak vatandaşa büyük kolaylık sağladı. Mobil şarj üniteleri ile vatandaşlar elektronik cihazlarını yolculuk süresince ücretsiz bir şekilde şarj etmeye başladı. Diyarbakırlılar ise bu hizmetlerden sonra büyük sevinç yaşadı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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