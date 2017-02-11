Denizde aslan paniği

Antalya Kemer'de dün Uluslararası Aslan Balığı Çalıştayı düzenlendi. Toplantıya katılan uzmanlar ve dalgıçlarının katılımıyla aslan balığı avlandı. Dalgıçlar, boyları 8,15 ve 40 santimetre olan 3 aslan balığıyakaladı. Dalışın ardından açıklama yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunların biri çok büyük. 40 santimetrenin üzerinde. Bu şunu gösteriyor, balık burada ürüyor. Çok küçük, yavru boyunda balıkları gördük. Dolayısıyla buraya artık yerleşmiş bir balık. Yerleşik bir balığı söküp atmak, buradan çıkarmak ve yerli deniz canlılarına zararını azaltmak daha zor. Bu durum diğer balık türlerini olumsuz etkileyebilir" dedi.
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