Yol Durumu
  1. Elazığlı mucite tam destek
  2. Kör talih

Denizde aslan paniği

Denizde aslan paniği
Antalya Kemer'de dün Uluslararası Çalıştayı düzenlendi. Toplantıya katılan uzmanlar ve dalgıçlarının katılımıyla aslan balığı avlandı. Dalgıçlar, boyları 8, 15 ve 40 santimetre olan 3 aslan balığı yakaladı. Dalışın ardından açıklama yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunların biri çok büyük. 40 santimetrenin üzerinde. Bu şunu gösteriyor, balık burada ürüyor. Çok küçük, yavru boyunda balıkları gördük. Dolayısıyla buraya artık yerleşmiş bir balık. Yerleşik bir balığı söküp atmak, buradan çıkarmak ve yerli deniz canlılarına zararını azaltmak daha zor. Bu durum diğer balık türlerini olumsuz etkileyebilir" dedi.
Etiketler: ,
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar