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  1. ‘Dinlemeyin’ dediği kaymakamla el ele!
  2. Gezizekalıları renkten renge sokacak çevre araştırması!

Cuntacının maskesi düştü

Cuntacının maskesi düştü
Kahramanmaraş 'ın İlçe Jandarma Komutanı Teğmen , den sonra Demokrasi Nöbetleri'ne katıldı. "Halka silah sıkanlarla aynı noktada değiliz" açıklamasını yaptı. Ancak Karaderi'nin 15 Temmuz'dan iki hafta önceki ses kayıtları bunu yalanladı. 'cü teğmenin "Abi ülke yönetime el koydu, bitti. Bu saatten sonra kaymakam falan dinlemiyorsunuz" dediği ortaya çıkınca tutuklandı.

SIRRIBERK ASLAN
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 00:59
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