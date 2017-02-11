Çifte şüphe!

Polis, Altan- Ülker Çetin’in intiharının sır perdesini çözmek için inceleme başlattı. Çiftin çocukları ise ailesiyle bir sorunu olmadığını, birbirlerine çok aşık olduklarını, ailesinin cenazesine katılmayacağını açıkladı.
Türkiye, geçtiğimiz gün İzmir Çeşme'de sır bir şekilde hayata veda eden Altan- Ülker Çetin çiftinin haberiyle sarsıldı! İddialara göre olay şöyle yaşandı. Balıkesir'de yaşayan Altan (70)- Ülker (68) Çetin, bir süre önce kansere yakalandı. Kanada'da yaşayan oğulları Levent Çetin ise yaşlı çifte bakmadı. Çetin çifti, evlerini ve eşyalarını satıp ihtiyaç sahiplerine bağışladı. İzmir Çeşme'de bir otele yerleşen çift, 6 Şubat'ta yurt dışında yaşayan oğullarına Whatsapp üzerinden "Eşyalarımızı ve arabamızı sattık. Bankadaki paramızla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Geride hiçbir anı bile kalmadı. Şimdi gidiyoruz. Hoşça kal" yazdı. Çocukları Levent Çetin'den ise "Hastasınız siz, aynı anneannem gibi, canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma s..n. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtını aldı. Çiftten bir daha haber alınamadı. Karı kocanın cansız bedenlerine 4 gün sonra ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin bıraktıkları intihar mektupları da incelemeye alındı. Anne babasının cenazesine katılmayacağını belirten Levent Çetin, dün yaptığı açıklamada şunları anlattı: "İntihar edeceklerini biliyorduk diyebilirim. Biz gidersek birlikte gideriz diyorlardı. Birbirlerini seven bir çifti. Annem ve babamla en son iki hafta önce görüşmüştük. Yazın politik bir meseleden tartışmıştık. Babamın kanser olduğunu çok geç öğrendim."
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