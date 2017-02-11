Cezayı duyunca gözyaşına boğuldu

Kayseri'de 2015'te başından vurularak öldürüldükten sonra cesedi bir çukura atılan Hülya Irmak'ın (24) katilleri ceza aldı. Cinayetle ilgili tutuklanan Irmak'ın sevgilisi Mustafa Akbaş ile arkadaşları Sezer Doğan ile Selin Çapraz, dün hakim karşısına çıktı. Kıskançlık meselesi yüzünden çıkan kavgada Irmak'ı öldürmek suçundan tutuklu bulunan Mustafa Akbaş, "Cinayetiben işlemedim" diye savunma yaptı. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını anlattı. Mahkeme heyeti, 1'i kadın 3 sanığı "kasten adamöldürmek" suçundan 25'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası sanıklardan SelinÇapraz gözyaşlarını tutamadı.
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