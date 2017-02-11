Canlı ölüm

Aşk acısı yaşayan bir genç, Facebook'ta hayatına son verdi. Kahreden olay, Yalova'ya bağlı Safran Köyü'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Oğuzhan Kaloğlu, sevgilisi tarafından terk edildi. İddialara göre ayrılığı kabullenemeyen genç, bunalıma girdi. Önceki akşam annebabasına "Uyuyacağım" dedikten sonra odasına gitti. Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, "Bizim aşkımız bitmiş. Sözümü tutuyorum ve bitiyorum. Ben sen değilim. Elveda N.K." mesajı gönderdi. Oğuzhan, daha sonra Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Odaya koşan annebaba, oğullarını kanlar içinde görünce şok geçirdi. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi