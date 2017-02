CANkurtaran

Dündar, mükafat olarak Almanya 'da Correctiv isimliyayın grubu ortaklığında birhaber portalının başınagetirildi.medya şirketi Can Dündar 'ın emrineverildi. Bağımsız medyasloganıyla reklamıyapılan haber sitesinin. Berlin'de yayına başlayan Dündar'ın, Türkiye'yikaralamak için kullandığı yeni gazetesini TAKVİMziyaret etti. Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel,Berlin'de Correctiv binasında hizmet veren CanDündar'ın ofisini arayarak randevu istedi.Telefonu Türkçe'yi iyi konuşamayan bir hanım açarken, daha sonra Ulaş isimli bir görevli devreye girdi. Ancak telefon ve mail adresi alarak geri dönüş yapacağını söyleyen Can Dündar'ın çalışanından ses çıkmadı. Bunun üzerine Mevlüt Yüksel, Dündar'ın ofisine gitti. İçeride Dündar'ın Alman asistanı "Can Bey burada yok" dedi ve polis çağırdı. Kısa sürede bölgeye iki ekip arabası ve 5 polis memuru geldi. Bu sırada Alman gazeteci Martin Lejeune de ekibimizi korumak için olay yerine yetişerek polisle konuşmaya başladı. Can Dündar ismini duyan polis, Lejeune ve ekibimize tehditler yağdırmaya başladı. Önce kamerayı kapattırdı ardından da kamera ekranın ters çevirterek hiçbir şekilde görüntü alınmasını önledi. Ancak deneyimli gazeteci Lejeune kendi cep telefonuylanutukları atan Almanya'nın polisinin tüm zorbalığını çekti. Alman polisi tehditlere devam ederken şu tehditi savurdu:geleceğini duyan Can Dündar, bunun üzerine her gün gittiği Berlin'deki ofisine hiç uğramadı. Her gün saat 10 gibi ofise gelen ve akşam 20.00'dan önce iş yerinden çıkmayan Dündar, bir kez daha kameralar önüne çıkamadı. Dündar'ın burada hazırladığı internet gazetesi ise yayına başladığı günden beri Türk düşmanı Alman gazeteler Der Spiegel, Bild ve Gezi Olayları'nın finansörü George Soros tarafından beslenerek Türkiye aleyhinde haberler yapmaya devam etti.