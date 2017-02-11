CANkurtaran

TAKVİM, arkasına Almanya’yı alıp Türkiye’yi karalayan yayınlarına Berlin’de devam eden Can Dündar’ı ziyaret etti. Dündar’la görüşme talep eden Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel’in karşısına Alman polisi çıktı ve tehditler yağdırdı: Can Dündar, Alman hükümetinin korumasında. Burayı terk etmezseniz sizi tutuklarız.
Türkiye'yi karalamakiçin dünyada gezmedikülke bırakmayanCan Dündar, mükafat olarakAlmanya'da Correctiv isimliyayın grubu ortaklığında birhaber portalının başınagetirildi. Almanya'daMarkus Grill ve DavidSchraven isimli ikigazeteci tarafındankurulan Correctivisimli medya şirketiCan Dündar'ın emrineverildi. Bağımsız medyasloganıyla reklamıyapılan haber sitesininazılı Türk düşmanıAlman gazeteleri Der Spiegel ile Bildve George Soros tarafından desteklendiği ortayaçıktı. Berlin'de yayına başlayan Dündar'ın, Türkiye'yikaralamak için kullandığı yeni gazetesini TAKVİMziyaret etti. Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel,Berlin'de Correctiv binasında hizmet veren CanDündar'ın ofisini arayarak randevu istedi.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TANIMADILAR
Telefonu Türkçe'yi iyi konuşamayan bir hanım açarken, daha sonra Ulaş isimli bir görevli devreye girdi. Ancak telefon ve mail adresi alarak geri dönüş yapacağını söyleyen Can Dündar'ın çalışanından ses çıkmadı. Bunun üzerine Mevlüt Yüksel, Dündar'ın ofisine gitti. İçeride Dündar'ın Alman asistanı "Can Bey burada yok" dedi ve polis çağırdı. Kısa sürede bölgeye iki ekip arabası ve 5 polis memuru geldi. Bu sırada Alman gazeteci Martin Lejeune de ekibimizi korumak için olay yerine yetişerek polisle konuşmaya başladı. Can Dündar ismini duyan polis, Lejeune ve ekibimize tehditler yağdırmaya başladı. Önce kamerayı kapattırdı ardından da kamera ekranın ters çevirterek hiçbir şekilde görüntü alınmasını önledi. Ancak deneyimli gazeteci Lejeune kendi cep telefonuyla 'Basınözgürlüğü' nutukları atan Almanya'nın polisinin tüm zorbalığını çekti. Alman polisi tehditlere devam ederken şu tehditi savurdu: "Can Dündar,Almanya'nın koruması altındadır. Gitmezsenizhepinizi tutuklayacağım."
Hızını alamayan Alman polisi' basın özgürlüğü' dinlemedi. Kameraları kapattırdı.
KORKTUGELEMEDİ TAKVİM'in geleceğini duyan Can Dündar, bunun üzerine her gün gittiği Berlin'deki ofisine hiç uğramadı. Her gün saat 10 gibi ofise gelen ve akşam 20.00'dan önce iş yerinden çıkmayan Dündar, bir kez daha kameralar önüne çıkamadı. Dündar'ın burada hazırladığı internet gazetesi ise yayına başladığı günden beri Türk düşmanı Alman gazeteler Der Spiegel, Bild ve Gezi Olayları'nın finansörü George Soros tarafından beslenerek Türkiye aleyhinde haberler yapmaya devam etti.
Polisin Can Dündar'ı korumak için "Sizi tutuklarım" tehditlerine rağmen TAKVİM ekibi, Can Dündar'ın yayın yaptığı ofisi görüntülemeyi başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.