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CANkurtaran

TAKVİM, arkasına ’yı alıp Türkiye’yi karalayan yayınlarına Berlin’de devam eden ’ı ziyaret etti. Dündar’la görüşme talep eden Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel’in karşısına Alman polisi çıktı ve tehditler yağdırdı: Can Dündar, Alman hükümetinin korumasında. Burayı terk etmezseniz sizi tutuklarız.

CANkurtaran
Türkiye'yi karalamak için dünyada gezmedik ülke bırakmayan Can Dündar, mükafat olarak 'da Correctiv isimli yayın grubu ortaklığında bir haber portalının başına getirildi. Almanya'da Markus Grill ve David Schraven isimli iki gazeteci tarafından kurulan Correctiv isimli medya şirketi 'ın emrine verildi. Bağımsız medya sloganıyla reklamı yapılan haber sitesinin azılı Türk düşmanı Alman gazeteleri Der Spiegel ile Bild ve George Soros tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Berlin'de yayına başlayan Dündar'ın, Türkiye'yi karalamak için kullandığı yeni gazetesini TAKVİM ziyaret etti. Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, Berlin'de Correctiv binasında hizmet veren Can Dündar'ın ofisini arayarak randevu istedi.



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TANIMADILAR
Telefonu Türkçe'yi iyi konuşamayan bir hanım açarken, daha sonra Ulaş isimli bir görevli devreye girdi. Ancak telefon ve mail adresi alarak geri dönüş yapacağını söyleyen Can Dündar'ın çalışanından ses çıkmadı. Bunun üzerine Mevlüt Yüksel, Dündar'ın ofisine gitti. İçeride Dündar'ın Alman asistanı "Can Bey burada yok" dedi ve polis çağırdı. Kısa sürede bölgeye iki ekip arabası ve 5 polis memuru geldi. Bu sırada Alman gazeteci Martin Lejeune de ekibimizi korumak için olay yerine yetişerek polisle konuşmaya başladı. Can Dündar ismini duyan polis, Lejeune ve ekibimize tehditler yağdırmaya başladı. Önce kamerayı kapattırdı ardından da kamera ekranın ters çevirterek hiçbir şekilde görüntü alınmasını önledi. Ancak deneyimli gazeteci Lejeune kendi cep telefonuyla 'Basın özgürlüğü' nutukları atan Almanya'nın polisinin tüm zorbalığını çekti. Alman polisi tehditlere devam ederken şu tehditi savurdu: "Can Dündar, Almanya'nın koruması altındadır. Gitmezseniz hepinizi tutuklayacağım."


Hızını alamayan Alman polisi' basın özgürlüğü' dinlemedi. Kameraları kapattırdı.

KORKTU GELEMEDİ
TAKVİM'in geleceğini duyan Can Dündar, bunun üzerine her gün gittiği Berlin'deki ofisine hiç uğramadı. Her gün saat 10 gibi ofise gelen ve akşam 20.00'dan önce iş yerinden çıkmayan Dündar, bir kez daha kameralar önüne çıkamadı. Dündar'ın burada hazırladığı internet gazetesi ise yayına başladığı günden beri Türk düşmanı Alman gazeteler Der Spiegel, Bild ve Gezi Olayları'nın finansörü George Soros tarafından beslenerek Türkiye aleyhinde haberler yapmaya devam etti.


Polisin Can Dündar'ı korumak için "Sizi tutuklarım" tehditlerine rağmen TAKVİM ekibi, Can Dündar'ın yayın yaptığı ofisi görüntülemeyi başardı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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