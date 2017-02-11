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Canhür sansür!

Terörist yuvası , bütün Türk düşmanlarını destekledi. Vatana ihanetten yargılanırken kaçan ’a da lüks ofis verdi. Ama 'cülerin saklandığı Üssü'nü görüntülemek isteyen Mevlüt Yüksel'i engelledi. İki kez gözaltına alıp tehdit etti.

Canhür sansür!

Sözde müttefikimiz , bütün teröristlere kapısını açtı. ve DHKPC'den sonra 'cü alçakları korumaya aldı. İçimizdeki maşaları da kucakladı!

İşte Can Dündar'ın Berlin'deki ofisi!

Vatana ihanetten yargılanan 'ı saraylarında ağırladı. Berlin'in en lüks semtinde ofis açtı. Türkiye aleyhinde yayın yapması için her imkanı sağladı.

Fakat TAKVİM Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'in kamerayla sokakta dolaşmasına bile katlanamadı. Ajanlarını peşine taktı. Adım adım yakın takibe başladı.



Darbecilerin saklandığı 'ne giden Yüksel'i, 2 kez gözaltına aldı. Çektiği görüntüleri sildi, "Hapse atarız" tehditleri sıraladı. Yine ikiyüzlülüğünü kanıtladı.

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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 23:33
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Hamdi Hamdi

Almanya diğerleri gibi üst akıl için çalışıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2017 15:29
BGK BGK

RUSYA ABD den sonra ALMANYA yıda şekillendirir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 12.02.2017 12:57
Turgut Turgut

Almanya bizim verdigimiz Vergiler ile bu hainleri burada besliyor ne yapmak istedigi bunlarin zirlamsindan anlasiliyor ama bu öyle devam etmez ve Türkiye bunlara cok iyi bir ders verecek ama o zaman da is isten gecmis olacak ,,,,,Türkiye ile iliskileri böyle kötülemek ve kötüye kullanmak Alman ya icin cok büyük bir zara getirecek artik uyan Almanya.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 12.02.2017 12:31
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