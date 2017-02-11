Canhür sansür!

Sözde müttefikimiz Almanya, bütün teröristlere kapısını açtı. PKK ve DHKPC'den sonra FETÖ'cü alçakları korumaya aldı. İçimizdeki maşaları da kucakladı!
Vatana ihanetten yargılanan Can Dündar'ı saraylarında ağırladı. Berlin'in en lüks semtinde ofis açtı. Türkiye aleyhinde yayın yapması için her imkanı sağladı.
Fakat TAKVİM Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'in kamerayla sokakta dolaşmasına bile katlanamadı. Ajanlarını peşine taktı. Adım adım yakın takibe başladı.
Darbecilerin saklandığı Ramstein Üssü'ne giden Yüksel'i, 2 kez gözaltına aldı. Çektiği görüntüleri sildi, "Hapse atarız" tehditleri sıraladı. Yine ikiyüzlülüğünü kanıtladı.
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Almanya diğerleri gibi üst akıl için çalışıyor.
RUSYA ABD den sonra ALMANYA yıda şekillendirir
Almanya bizim verdigimiz Vergiler ile bu hainleri burada besliyor ne yapmak istedigi bunlarin zirlamsindan anlasiliyor ama bu öyle devam etmez ve Türkiye bunlara cok iyi bir ders verecek ama o zaman da is isten gecmis olacak ,,,,,Türkiye ile iliskileri böyle kötülemek ve kötüye kullanmak Alman ya icin cok büyük bir zara getirecek artik uyan Almanya.
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