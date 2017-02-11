'Can'dan sevgi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 15 yıl boyunca şempanze Angel'ı büyüten bakıcı Nedim Aslan, şimdi de yavrusu Can'la ilgileniyor. Annesinin bakmadığı şempanzeye sahip çıkan Aslan, sevimli hayvana şefkatle yaklaşıyor. Muz vemarulla beslenen Can,kuş üzümüne de bayılıyor.Ziyaretçilerin büyük ilgigösterdiği 6 aylık şempanze,bakıcısı Nedim Aslan'la elele dolaşıyor. Aslan, minik şempanzenin günlük yaşantısına dikkat ettiklerini belirterek "Üzgün olduğunda kendisiyleilgileniyorum. Ruh halinianlayabiliyorum. Yanınayaklaştığımda hareketleryapar, ses çıkarır. Ne söylediğini hemen anlarım. Yem ister, su ister. 15 yıldan bu yana işimi zevkle yapıyorum. Hayvanlara bakmayı çok seviyorum" diye konuştu.
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