'Can'dan sevgi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 15 yıl boyunca şempanze Angel'ı büyüten bakıcı Nedim Aslan, şimdi de yavrusu Can'la ilgileniyor. Annesinin bakmadığı şempanzeye sahip çıkan Aslan, sevimli hayvana şefkatle yaklaşıyor. Muz ve marulla beslenen Can, kuş üzümüne de bayılıyor. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği 6 aylık şempanze, bakıcısı Nedim Aslan'la el ele dolaşıyor. Aslan, minik şempanzenin günlük yaşantısına dikkat ettiklerini belirterek "Üzgün olduğunda kendisiyle ilgileniyorum. Ruh halini anlayabiliyorum. Yanına yaklaştığımda hareketler yapar, ses çıkarır. Ne söylediğini hemen anlarım. Yem ister, su ister. 15 yıldan bu yana işimi zevkle yapıyorum. Hayvanlara bakmayı çok seviyorum" diye konuştu.