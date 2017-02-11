Beşik gibi sallanıyor

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi geçtiğimiz Pazartesi günü 5.3'le sallandı! Depremin vurduğu 11 köyde yaklaşık 50 ev yıkıldı. Bölgede bugüne kadar 500'e yakın artçı sarsıntının yaşandığı açıklandı. Öte yandan evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların yardımına AFAD ve Kızılay ekipleri koştu. En çok hasarın yaşandığı Yukarıköy Köyü'ne kurulmaya başlanan konteyner evlerin yapımı tamamlandı. Depremin yaraları sarılırken Çanakkale'de dün yeni bir sarsıntı daha yaşandı. Öğlen saatlerinde bölge 5 büyüklüğünde yeni bir depremle daha sallandı. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, vatandaşlara büyük korku yaşattı. Pazartesi gününden bu yana kentte dördüncü kez 5'in üzerinde deprem meydana geldiği saptandı.
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