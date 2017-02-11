Başbakan Yıldırım: Değişime direnenler, tarih sahnesinden yok oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, "partili Cumhurbaşkanı, tarafsız olmaz" eleştirilerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i örnek göstererek cevap verdi. Yıldırım, "Peki, Menderes Türel tarafsız değil mi? O da partili, belediye başkanı. Ben de partiliyim, ben de Başbakanım. Şimdilik.... Tarafsızlık ayrı, partili olmak ayrı. CHP Genel Başkanı da partili. Yani iktidar olursa partisini bırakacak mı? Kimse bırakamaz. Herkesin gönlünde bir parti vardır. İster resmi, ister gayri resmi. Önemli olan görevini yaparken 80 milyonun başkanı olacaksın" dedi.

Başbakan Yıldırım, Antalya ziyaretinin son programında, STK'larla buluştu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki yemekli toplantıda konuşan Yıldırım, özetle şunları söyledi:► 15 yılda 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Önümüzde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı var, 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşımak hatta ilerisine taşımak en büyük hedefimizdir.► Dışişleri Bakanımız bir hedef koydu, yakında bir başkent daha olacak, Antalya. Neyin Başkenti olacak? Tarım zaten var, turizm de var, eğitimin başkenti olacak. 5 üniversitesi var, 5 üniversite daha gelecek.► Bu anayasa değişikliği kabul edildiğinde bir daha 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz. Çünkü millet bu işe el koydu.► Rejim filan değişmiyor, rejimine direnenler tarih sahnesinden yok oluyor. Olay budur. Efendim neymiş, Cumhurbaşkanı'na Meclisi feshetme yetkisi veriyormuş. Hayyalesselah... Yok öyle bir şey. Feshetme diye bir şey yok, karşılıklı seçim yenileme hakkı var.► Ne deniyor, federasyon sistemi geliyor. Koca bir yalan... Allah kuru iftiradan korusun. Böyle bir şey olur mu ya? Anayasanın ilk 4 maddesi, Rabia aynen yerinde. Bunlarla ilgili bir değişiklik yok. Bu aslısız iddiaları ortaya atanlar, haksızlık etmiyorlar, kendilerini de aynı zamanda gülünç duruma düşürüyorlar.► Yıldırım konuşması sırasında Antalya'ya yapılan hizmetleri anlatarak, salondakilere "yeter mi" diye sordu. Hemen peşinden esprili bir dille, "Geçen bir toplantıda 'yeter mi' dedim, 'evet' dediler. İşi otomatiğe bağladılar" dedi.► Başbakan Yıldırım, geçmiş yıllarda bir hükümetin ömrünün 14 ay olduğunu hatırlatarak, "Söyleyin 14 ayda ne yapılır? Mevlüt beyin (Çavuşoğlu) zaten yurda geldiği yok. Leyleği havada gördü. Bir gün orda bir gün burada. Bazen kendisi bile nerde olduğunu bilmiyor. Allah Hülya Hanım'a sabır versin" diyerek salondakileri güldürdü.