Başbakan: Bu ülkeyi geriye götüremeyecekler

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen kamu hizmetlerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün millete hizmet yolunda yeni bir adım attıklarını, Antalya'ya çok büyük fayda sağlayacak yatırımları hizmete açtıklarını belirtti.

Yıldırım, ülkenin demokrasisi, istikrarı ve gelecek hedeflerini teminat altına alacak bir adımın arifesinde olunduğunu söyledi.

Anayasa değişikliğiyle artık hiçbir vesayetçi gücün ve çılgının ülkeyi geriye götüremeyeceğine işaret eden Yıldırım, "Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz." diye konuştu.

"ARTIK SÖZ VE KARAR MİLLETTE"

Yıldırım, artık söz ve kararın millette olduğunu aktararak vatan toprağının her köşesinde hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini, illere yeni hizmet ve açılışlarla gideceklerine dikkati çekti.

"Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet " ifadesini kullanan Yıldırım'a salondakiler "Evet" karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, kendisinden önceki konuşmalara atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Coşkulu bir toplantı için yine böyle bir salonda bir araya gelmişler, açılış yapacaklar. Konuşmacının biri geliyor, konuşuyor anlatıyor, iniyor. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü konuşma. Tabii salondakiler de sıkılıyor ve birer ikişer kirişi kırıyorlar. Sonunda bir konuşmacı daha geliyor. Kürsüye çıkıyor, bakıyor sadece bir kişi var. Çok da bozuluyor ama pek de belli etmiyor. Bayağı da hazırlamış bizim Menderes başkan gibi. Bozuntuya vermiyor, güzelce konuşmasını yapıyor salon dolu gibi. İniyor, doğru karşısında oturan adamın yanına, ona sarılıyor, yanaklarından öpüyor ve 'Kardeşim çok teşekkür ederim' diyor. Adam şaşkın bir vaziyette 'Niye teşekkür ediyorsun' diyor. O da 'Herkes çekti gitti, sen sonuna kadar konuşmamı dinledin hiçbir yere gitmedin' diyor. Dinleyen adam da "Ya kardeşim niye heyecanlanıyorsun, senden sonraki konuşmacı benim" diyor. Allaha şükür salon sağlam duruyor."