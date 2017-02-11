Yol Durumu
  1. MHP'nin referandum sloganı belli oldu
  2. El Bab'dan acı haber

Bahçeli'den referandum açıklaması

referandum süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeliden referandum açıklaması
MHP Genel Başkanı anayasa değişikliği referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Referandum sürecinde gerilimi artıracak açıklamalardan kaçınmak lazım" dedi.
Etiketler:
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 18:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar