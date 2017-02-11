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'yı kana bulamaya giden 'lılar yakalandı

'da tutuklanan Danimarka ve İsveç uyruklu 2  üyesinin, sahte kimlikle Türkiye'ye girip kanlı eylem yapmak için 'ya gitmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.

Avrupayı kana bulamaya giden DEAŞlılar yakalandı

polisi 'yı kana bulamaya giden 'lıları yakaladı. Adana'da tutuklanan Danimarka ve İsveç uyruklu 2 DEAŞ üyesinin, sahte kimlikle Türkiye'ye girip kanlı eylem yapmak için Avrupa'ya gitmeye hazırlandıkları ortaya çıktı. Zanlılardan Mohammed Tofik Saleh'in, iki kız çocuğuyla birlikte DEAŞ'a katıldığı, eşinin ise son anda vazgeçip İsveç'te eşinin kızlarını kaçırdığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

"UZMAN SORGUCU POLİSLER DEAŞ'LILARI ÇÖZDÜ"
Gözaltına alınan zanlıların üzerinden sahte mülteci kimliği çıktı. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve uzman sorgucu polisler tarafından sorgulanan zanlıların Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban (45) ve Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tofik Saleh (38) olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada ayrıca zanlıların 2014 yılında Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldıkları da belirlendi.

"İKİ KIZINI DA DEAŞ'A GÖTÜRDÜ"
Polis 10 gün boyunca yaptığı sorgulamada detaylı bilgilere ulaştı. Zanlılardan Saleh'in 2014 yılında eşi Fatime El Rudeyni ile iki kızını alarak Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalıştığını, bu sırada eşinin vazgeçerek İsveç'e döndüğünü, Saleh'in iki kızıyla Suriye'ye geçtiğini belirledi. Ayrıca Rudeyni'nin, İsveç'e dönünce eşinin kızlarını kaçırıp DEAŞ'a götürdüğü yönünde suç duyurusunda bulunduğunu de belirledi.

"3 YIL BOYUNCA SİLAH VE BOMBA EĞİTİMİ ALDILAR"
Polis ayrıca yaptığı araştırmada iki zanlının 3 yıl boyunca Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığını belirledi. Ancak zanlılar bunu kabul etmeyerek Avrupa'dan Suriye'ye Müslümanlara para, giyecek ve gıda yardımı yaptıklarını ileri sürdü. Polis, yaptığı çalışmada zanlıların üzerinden çıkan dijital malzemelerden zanlıların silahlı fotoğraflarına ulaştı.

"AVRUPA'YI KANA BULAMAYA GİDERKEN YAKALANDILAR"
Uzman polislerin yaptığı sorguda, zanlıların son 3 ay boyunca silah ve bomba eğitimine ağırlık verdiğini Avrupa'da büyük ve kanlı eylem yapmak için eğitildikleri, Türkiye'ye de bu nedenle sahte mülteci kimliğiyle girip Avrupa'ya geçmeye hazırlandıkları tesbit edildi. Adana polisi Avrupa'da geçtiğimiz yıl Paris'te yapılan eyleme benzer bir eylemin önüne geçti. Zanlılar dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 10:57
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

keşke gitselerdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2017 15:37
FANİ FANİ

Danimarka,Norveç,İsveç sözde medeni ülkeler,ama şu su götürmez bir gerçek çok saf ve katıksız İslam ve müslüman düşmanıdırlar,asıl teröristte bunlar oluyor yani.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 11.02.2017 13:17
izlenimler izlenimler

Nerede, ne kadar PIC varsa DEAS de. HAVA unsurlari (ANA, VATAN ) olmiyan her güc yok olmaya mahkumdur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır0
cevapla 11.02.2017 11:31
dertli dertli

ne tutuyorsunuz yahu koyverin gitsin onlar bize özel olarak gönderiyorlar ya.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 11.02.2017 11:04
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