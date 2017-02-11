Arkadaş kurbanı

Otobüs şoförlerinin kavgası, ölümlü kazayla bitti. İzmit'te özel halk otobüsü sürücüleri Bedri İpek ile arkadaşıOrhan Y., önceki akşam servislerini tamamladıktan sonra araçlarını boş bir araziye çekti. İkili, otobüsüniçinde içki içti. Sürücüler bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Sinirlenen Bedri İpek,araçtan inerek yürümek istedi. aĞaca çarparak durdu Bu sırada olay yerinden ayrılmak için alkollü halde otobüsü çalıştıran Orhan Y., yolda yürüyen arkadaşına çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Ağır yaralanan Bedri İpek, olay yerine gelen ambulansla Umuttepe Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne gönderildi. Ancak İpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşına çarparak ölümüneneden olan otobüs sürücüsüOrhan Y. gözaltına alınırken,olayla ilgili soruşturmanınsürdüğübildirildi.
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