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Arkadaş kurbanı

Otobüs şoförü Orhan Y., alkollü halde gaza bastı. İçki içerken tartıştığı arkadaşına arkadan çarptı. Ağır yaralanan hayata gözlerini kapadı.

Arkadaş kurbanı
Otobüs şoförlerinin kavgası, ölümlü kazayla bitti. İzmit'te özel halk otobüsü sürücüleri Bedri İpek ile arkadaşı Orhan Y., önceki akşam servislerini tamamladıktan sonra araçlarını boş bir araziye çekti. İkili, otobüsün içinde içki içti. Sürücüler bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Sinirlenen Bedri İpek, araçtan inerek yürümek istedi. aĞaca çarparak durdu Bu sırada olay yerinden ayrılmak için alkollü halde otobüsü çalıştıran Orhan Y., yolda yürüyen arkadaşına çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Ağır yaralanan , olay yerine gelen ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Ancak İpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşına çarparak ölümüne neden olan otobüs sürücüsü Orhan Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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