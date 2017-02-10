Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının olduğu bir binaya bomba isabet etmesine ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov'un, "Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin TSK tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği." şeklindeki açıklamalarının basın yayın organlarında yer aldığı belirtildi.
Suriye'de gerçekleştirilen harekat kapsamında birliklerin birbirlerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla iki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve yaklaşık bir aydır yürürlükte olan mutabakat doğrultusunda TSK tarafından harekata ilişkin bilgilerin Rus muhataplarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekat Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. Aynı saatlerde Ankara'daki Rus Silahlı Kuvvetleri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı Karargahına davet edilerek unsurların bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatları, bir kez daha elden kendisine verilmiştir."
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türkiye kendini sanal dünyaya karşı savunurkaen nasıl hacker ordusu kurduysa türkiyenin çıkarlarını ön plan olarak üreten dünyada olup biteni okuyan mit tarafından beslenen stradeji ordusunuda bir an önce kurmalıdır türk devletinin milli sisteme kendini adamış kapalı ortamın bütün gizli bilgileriyle bilenen dış dünyaya açıldığında kendini içinde bulundurduğu bilgilerle en üst düzeye çıkaracak vatan savunucularını bir an önce bu coğrafyaya salmalıdır isteyenin istediğini aldığı basit olaylarla hem bize güvenmeye başlayan dostlukları hemde elimizin güçlü olduğu istediğimizi alacağımız anlaşmaları yapamadığımız boynumuzun hep şaibeler altında ezildiği böyle ortamlarda güçlü bir ses olamayacağımız açıktır
garip işler olmuyor amerika rusyanın içine yerleştirdiği ve beslediği ajanlarını kullanıyor nasılki biz uçağı vurduğumuzda rusya haksızdı dedik rusyada türkiyeye olanca gücüyle ekonamik olarak cevep verdi birde bakıldıki işin iç yüzünde fetolu amerika var işte buda aynı ya rus ajan pilot veya koordinatları veren ajanlar tarafından askerlerimiz vurduruldu pompei eli güçlü bir şekilde istediğini aldı ve gitti amerika ne kadar samimi olursa olsun önemli olan türkiyenin çıkarlarının güçlü bir şekilde seslendirilmesi risk almamız zaten sözkonusu değil ya yaparsınız yada türkiye amerikan ilişkileri ypg pyd pkk mücadelesi ile içinde bulundurduğunuz askeri unsurları vurmaya başladıkmı müttefikliğimiz biter şeklinde niye olmuyor bu jadar şehit verdikten sonra mımı yapmanı anlamı ne
Ortak bir araştırma kurulu kurulsun ve aynı olay bir daha yaşanmasın.
var birşeylerde hadi hayırlısı
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