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'ya vizesiz seyahat için mutabakata varıldı

Dışişleri Bakanı , Türkiye ile 'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirtti.

Bir ülkeyle daha vizeler kalkıyor!
Dışişleri Bakanı , Türkiye ile 'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirterek, "Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Haklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızının pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız" dedi.
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  • 10 Şubat 2017, Cuma 14:39
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