Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi





Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 km. güneyinde Aksaray ili, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık 1.1.. ile 1.400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630.000-750.000 m3 olan toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulmaktadır.

12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1,2 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon m3 gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecektir.

PROJE KAPSAMINDA

Tuz kavernelerine tuz basıldı,

Tuz eritilerek dışarı çıkarıldı,

Doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi.

Pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.

Toplamda 1,2 Milyar m3 çalışma gazı ve 40 milyon m3/gün ileri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanmaktadır.

TOPLAMDA YAKLAŞIK 700 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda çok önemli bir müjdeyi de verecek. Açıklayacağı doğalgaz depolama projesi dünyada örneği az görünürde bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz.

Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak.

DÜNYADA BENZERİ ÇOK AZ

Projenin geçmişi, düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları ile 2004 yılına kadar gitse de 2012 yılında sözleşme imzalandı ve 2013 yılında inşaata başlandı.